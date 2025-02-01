1430 окупантів, десятки ББМ та артсистем: Генштаб ЗСУ назвав втрати росіян

Станом на ранок 1 лютого за добу на фронті російські загарбники втратили 1430 осіб вбитими та пораненими. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 839040 (+1430) осіб ліквідовано

танків ‒ 9902 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22)

артилерійських систем ‒ 22493 (+48)

РСЗВ ‒ 1266 (+1)

засоби ППО ‒ 1050 (0)

літаків ‒ 369 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23694 (+121)

крилаті ракети ‒ 3054 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35629 (+77)

спеціальна техніка ‒ 3727 (+1)

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