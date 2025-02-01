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1430 окупантів, десятки ББМ та артсистем: Генштаб ЗСУ назвав втрати росіян

1430 окупантів, десятки ББМ та артсистем: Генштаб ЗСУ назвав втрати росіян

Київ • УНН

 • 34808 перегляди

За минулу добу російські окупанти втратили 1430 військових. Також знищено 9 танків, 22 бойові броньовані машини та 121 БПЛА противника.

Станом на ранок 1 лютого за добу на фронті російські загарбники втратили 1430 осіб вбитими та пораненими. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 839040 (+1430) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9902 (+9)
      • бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22)
        • артилерійських систем ‒ 22493 (+48)
          • РСЗВ ‒ 1266 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1050 (0)
              • літаків ‒ 369 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23694 (+121)
                    • крилаті ракети ‒ 3054 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35629 (+77)
                            • спеціальна техніка ‒ 3727 (+1)

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