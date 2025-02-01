1430 окупантів, десятки ББМ та артсистем: Генштаб ЗСУ назвав втрати росіян
Київ • УНН
За минулу добу російські окупанти втратили 1430 військових. Також знищено 9 танків, 22 бойові броньовані машини та 121 БПЛА противника.
Станом на ранок 1 лютого за добу на фронті російські загарбники втратили 1430 осіб вбитими та пораненими. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 839040 (+1430) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9902 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 20653 (+22)
- артилерійських систем ‒ 22493 (+48)
- РСЗВ ‒ 1266 (+1)
- засоби ППО ‒ 1050 (0)
- літаків ‒ 369 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23694 (+121)
- крилаті ракети ‒ 3054 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 35629 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 3727 (+1)
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