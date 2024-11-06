140 боев за сутки: где оккупанты атаковали больше всего

140 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, более трети - 56 - на Кураховском направлении, также активным враг был на Покровском направлении, где штурмовал 33 раза, сообщили в Генеральном штабе в сводке на 8:00 6 ноября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 97 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 142 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1370 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, указали в Генштабе, поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две наземные станции управления БпЛА, один пункт управления и один полевой склад боеприпасов захватчиков.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг восемь раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебово, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

При поддержке авиации, оккупанты дважды атаковали в районах Белогоровки на Краматорском направлении.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил две атаки неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 56 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Катериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

На Времовском направлении противник совершил десять штурмов наших позиций в районе Константинопольского, Раздольного и Трудового.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял штурмовую авиацию в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Орехова.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили три попытки российских захватчиков продвинуться вперед, получили жесткий отпор, понеся потери отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1250 оккупантов, 6 танков и 20 артисистем: Генштаб обновил данные о потерях врага