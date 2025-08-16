139 боевых столкновений и более 6000 обстрелов за сутки: карты Генштаба

В течение суток 15 августа на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 111 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 213 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, совершил 6045 обстрелов, из них 98 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5659 дронов-камикадзе - доложили в Генштабе.

Там уточнили, что авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, один склад боеприпасов и три артиллерийские системы российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, сбросил 74 управляемые авиабомбы, а также совершил 245 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Хатнее и Фиголевка.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодези, Ямполь, Редкодуб.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Орехово-Васильевки и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка, Лисовка, Никаноровка и в сторону населенного пункта Филиал.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 21 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Камышеваха, Зеленое Поле, Малеевка, Мирное, Запорожское, Ольговское.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 010 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 152 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

"Несмотря на теплый прием": Трамп не смог заставить Путина прекратить войну в Украине во время саммита на Аляске - FT