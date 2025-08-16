139 боевых столкновений и более 6000 обстрелов за сутки: карты Генштаба

$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 августа, 23:06 • 71974 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 96428 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 62547 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 58834 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 54833 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 109965 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189728 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85361 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173197 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57073 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
65%
752мм
Популярные новости
"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 17640 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон15 августа, 23:40 • 14921 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo01:12 • 22463 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 62135 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"03:52 • 9974 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 189728 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 166456 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 173197 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 189209 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 273887 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 7222 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 117938 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 198843 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 144058 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 156834 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II

139 боевых столкновений и более 6000 обстрелов за сутки: карты Генштаба

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

15 августа на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 111 авиационных ударов, совершил 6045 обстрелов.

139 боевых столкновений и более 6000 обстрелов за сутки: карты Генштаба

В течение суток 15 августа на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 111 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 213 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, совершил 6045 обстрелов, из них 98 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5659 дронов-камикадзе

- доложили в Генштабе.

Там уточнили, что авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, один склад боеприпасов и три артиллерийские системы российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, сбросил 74 управляемые авиабомбы, а также совершил 245 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Хатнее и Фиголевка.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодези, Ямполь, Редкодуб.

На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе Орехово-Васильевки и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка, Лисовка, Никаноровка и в сторону населенного пункта Филиал.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 21 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Камышеваха, Зеленое Поле, Малеевка, Мирное, Запорожское, Ольговское.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 010 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, 152 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 137 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

"Несмотря на теплый прием": Трамп не смог заставить Путина прекратить войну в Украине во время саммита на Аляске - FT16.08.25, 08:29 • 2574 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Херсонская область
Украина
Беспилотный летательный аппарат