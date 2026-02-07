137 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте
В течение суток 6 февраля на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применил дроны-камикадзе.
За сутки 6 февраля на фронте произошло 137 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Детали
Отмечается, что противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 59 авиационных ударов, сбросил 151 управляемую авиабомбу.
Кроме того, применил 4631 дрон-камикадзе и совершил 2358 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Прилипка.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении украинские воины останавливали пять атак оккупантов в районах Дробышево, Ставков, Лимана и Твердохлебово.
На Славянском направлении наши защитники отбивали 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закотного, Резниковки.
На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз атаковали в сторону позиций наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка.
На Покровском направлении враг совершил 40 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Затишок, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиа, Шевченко и в сторону Торецкого.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 46 оккупантов и ранили 30; уничтожили, или подавили 156 беспилотных летательных аппаратов, повредили одну ББМ и 6 автомобилей. Поражено 12 укрытий личного состава противника
На Александровском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов, в районах Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.
На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов – в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки, Прилук, Староукраинки и в сторону Зализничного.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, в районе Приморского.
На Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходило", - добавили в Генштабе.
Напомним
За сутки 5 февраля российские войска потеряли 720 солдат и 826 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.26 составляют более 1,2 млн человек.
