Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
137 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В течение суток 6 февраля на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применил дроны-камикадзе.

137 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

За сутки 6 февраля на фронте произошло 137 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 59 авиационных ударов, сбросил 151 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 4631 дрон-камикадзе и совершил 2358 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины останавливали пять атак оккупантов в районах Дробышево, Ставков, Лимана и Твердохлебово.

На Славянском направлении наши защитники отбивали 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закотного, Резниковки.

"О завершении войны не договорились": Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время05.02.26, 16:09 • 3174 просмотра

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз атаковали в сторону позиций наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка.

На Покровском направлении враг совершил 40 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Затишок, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиа, Шевченко и в сторону Торецкого.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 46 оккупантов и ранили 30; уничтожили, или подавили 156 беспилотных летательных аппаратов, повредили одну ББМ и 6 автомобилей. Поражено 12 укрытий личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили пять атак оккупантов, в районах Ивановки, Злагоды, Зеленого Гая и Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов – в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Святопетровки, Прилук, Староукраинки и в сторону Зализничного.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, в районе Приморского.

На Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходило", - добавили в Генштабе.

Напомним

За сутки 5 февраля российские войска потеряли 720 солдат и 826 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.26 составляют более 1,2 млн человек.

В январе общие потери противника составили более 31,7 тыс. человек - Сырский05.02.26, 22:50 • 4366 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине