137 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

За сутки 6 февраля на фронте произошло 137 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 59 авиационных ударов, сбросил 151 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 4631 дрон-камикадзе и совершил 2358 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские воины останавливали пять атак оккупантов в районах Дробышево, Ставков, Лимана и Твердохлебово.

На Славянском направлении наши защитники отбивали 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Кривой Луки и в районах Дроновки, Закотного, Резниковки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз атаковали в сторону позиций наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Бересток, Ильиновка, Софиевка и Новопавловка.

На Покровском направлении враг совершил 40 атак. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Затишок, Мирноград, Новоалександровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Дачное, Филиа, Шевченко и в сторону Торецкого.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 46 оккупантов и ранили 30; уничтожили, или подавили 156 беспилотных летательных аппаратов, повредили одну ББМ и 6 автомобилей. Поражено 12 укрытий личного состава противника