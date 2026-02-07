137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС 6 лютого, 14:17
Папа Римський Лев XIV закликав до перемир'я на час Зимової Олімпіади-2026 6 лютого, 14:42
Напад на військових ТЦК у Рівному: невідомі допомогли чоловікам втекти після ВЛК 6 лютого, 17:13
Українців попередили про відключення світла 7 лютого по всій країні: які обмеження діятимуть 6 лютого, 17:15
Кронпринцеса Норвегії вибачилась перед королем за зв'язки з Джеффрі Епштейном 6 лютого, 17:22
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex 6 лютого, 11:15
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів 5 лютого, 20:38
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Мілан
Львівська область
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю 17:59
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії 5 лютого, 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро 5 лютого, 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою 5 лютого, 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я 5 лютого, 11:46
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Протягом доби 6 лютого на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосував дрони-камікадзе.

137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

За добу 6 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни зупиняли п’ять атак окупантів в районах Дробишевого, Ставків, Лиману та Твердохлібового.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

"Про завершення війни не домовилися": Зеленський анонсував новий раунд переговорів найближчим часом 05.02.26, 16:09

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30; знищили, або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, у районах Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки та у бік Залізничного.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського.

На Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувалось", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За добу 5 лютого російські війська втратили 720 солдатів та 826 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.26 становлять понад 1,2 млн осіб.

У січні загальні втрати противника становили понад 31,7 тис. осіб - Сирський 05.02.26, 22:50

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні