137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

За добу 6 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни зупиняли п’ять атак окупантів в районах Дробишевого, Ставків, Лиману та Твердохлібового.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

“Про завершення війни не домовилися”: Зеленський анонсував новий раунд переговорів найближчим часом

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30; знищили, або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника