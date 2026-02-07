137 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті
Київ • УНН
Протягом доби 6 лютого на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосував дрони-камікадзе.
За добу 6 лютого на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Деталі
Зазначається, що противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу.
Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ
Ситуація по напрямках
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку українські воїни зупиняли п’ять атак окупантів в районах Дробишевого, Ставків, Лиману та Твердохлібового.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.
“Про завершення війни не домовилися”: Зеленський анонсував новий раунд переговорів найближчим часом05.02.26, 16:09 • 3174 перегляди
На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка.
На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 46 окупантів та поранили 30; знищили, або подавили 156 безпілотних літальних апаратів, пошкодили одну ББМ та 6 автомобілів. Уражено 12 укриттів особового складу противника
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, у районах Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів – у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Святопетрівки, Прилук, Староукраїнки та у бік Залізничного.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, в районі Приморського.
На Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.
"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувалось", - додали у Генштабі.
Нагадаємо
За добу 5 лютого російські війська втратили 720 солдатів та 826 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.26 становлять понад 1,2 млн осіб.
У січні загальні втрати противника становили понад 31,7 тис. осіб - Сирський05.02.26, 22:50 • 4366 переглядiв