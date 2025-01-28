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130 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего

130 боевых столкновений на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего

Киев  •  УНН

 • 8655 просмотра

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За сутки произошло 130 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 58 атак. Самые активные бои продолжаются на Покровском, Торецком и Краматорском направлениях.

В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 130. Активнее всего враг действует на Покровском, Торецком и Краматорском направлениях. На Курском направлении украинские защитники отбили пять атак противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.  

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кутьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Богуславки, Макеевки и Серебрянского леса. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг 11 раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. Девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают 11 вражеских атак в направлениях Предтечино, Белой Горы и Часового Яра. Десять атак уже завершились без успеха для оккупантов.

На Торецком направлении с начала суток состоялось 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 44 атаки противника, 14 боестолкновений - еще продолжаются.

На Новопавловском направлении состоялось семь вражеских атак недалеко от населенных пунктов Константинополь, Новоселка и Разлив.

На Курском направлении украинские защитники отбили пять атак противника, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор, кроме того, враг нанес 155 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам области.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных действий не совершали.

На остальных направлениях - особых изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 1380 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага28.01.25, 07:59 • 24767 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
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