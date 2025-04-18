124 боя на фронте за сутки: Генштаб обнародовал данные по всем направлениям фронта

На российско-украинском фронте с начала этих суток, 18 апреля произошло 124 боестолкновения. Наибольшая активность противника сохраняется на Покровском направлении – войска РФ 46 раз атаковали позиции наших защитников. Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 18.04.2025 на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения.

российские захватчики нанесли четыре ракетных и 75 авиационных ударов, применив девять ракет и 124 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1014 дронов-камикадзе и совершили более 4400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий вблизи Загрызового, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодязи, Ямполовка, Торское. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Спорного и Верхнекаменского, один бой до сих пор продолжается.

С начала суток на Краматорском направлении враг четыре раза атаковал в районе Часового Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы, в данное время еще продолжаются семь боестолкновений.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверовое, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до этого времени.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 252 оккупанта, из которых 124 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной техники, 23 мотоцикла, пять пунктов управления БпЛА, миномет, два средства РЭБ, средство спутниковой связи, девять БпЛА; также повредили самоходную артиллерийскую установку, танк, две пушки, две единицы автомобильной техники и три мотоцикла - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские оборонцы отбили семь атак захватчиков в районах Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Отрадного, еще одна атака продолжается. Авиаударам подверглись Зеленое Поле, Мирное и Новополь.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбивали три атаки противника в районе Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки, один бой еще продолжается. Под авиаударами оказались Новоданиловка, Магдалиновка и Степногорск.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.

На Курщине произошло 22 боестолкновения с российскими захватчиками, до этого времени продолжается один бой. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 286 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Напомним

Есть несколько въездов в Покровск на Донетчине, но все они контролируются российскими FPV-дронами. Некоторые кварталы города "усеяны" оптоволокном. Об этом заявил глава Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона.

Трамп назвал условие, при котором США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине