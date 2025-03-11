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11 марта: Европейский День памяти жертв терроризма и другие важные события сегодня

Киев • УНН

 • 17029 просмотра

11 марта отмечают Европейский день памяти жертв терроризма, Всемирный день сантехников и День инструментов. Также почитают память святого Сафрония, патриарха Иерусалимского.

11 марта: Европейский День памяти жертв терроризма и другие важные события сегодня

Сегодня, 11 марта, отмечается Европейский день памяти жертв терроризма, который напоминает о важности борьбы с терроризмом и необходимости предотвращения террористических актов в будущем, пишет УНН.

Европейский день памяти жертв терроризма

Европейский день памяти жертв терроризма, который отмечается ежегодно 11 марта, является важным событием для почитания тех, кто погиб или пострадал от террористических актов. Эта дата была выбрана в честь трагедии в Мадриде 2004 года, когда в результате серии взрывов в поездах погибло 191 человек. Теракт стал одним из крупнейших в истории Европы и надолго оставил глубокий след в памяти жертв и их семей.

Теракты, подобные мадридскому, напоминают о ужасных последствиях терроризма и о том, как он влияет на людей в разных странах. Уроки этой трагедии не только подчеркивают необходимость борьбы с экстремизмом, но и важность поддержки пострадавших и их семей.

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Всемирный день сантехников

11 марта отмечается Всемирный день сантехников — международное событие, инициированное Всемирным советом сантехников. Этот день направлен на повышение осведомленности о важности сантехнической профессии и ее влиянии на здоровье, безопасность и комфорт людей во всем мире. Всемирный совет сантехников, работая с различными организациями, в том числе с Всемирной организацией здравоохранения, активно продвигает преимущества сантехники, подчеркивая ее роль в обеспечении чистой воды, надлежащих санитарных условий и защиты от болезней.

В 2010 году было принято решение отмечать этот день, чтобы напомнить о важности этой профессии в современном мире, ведь сантехники играют ключевую роль в сохранении здоровья и гигиены на глобальном уровне.

День инструментов 

11 марта отмечается День инструментов, учрежденный в Соединенных Штатах. Этот день посвящен важности инструментов в повседневной жизни и работе. Традиционно американцы в этот день идут в свои гаражи, мастерские, сараи, кладовые и чердаки, чтобы навести порядок в своих инструментах. Владельцы обычно чистят, смазывают, заменяют старые детали и обновляют набор инструментов.

Этот день является отличной возможностью для тех, кто работает с инструментами, не только для профессионалов, но и для домашних мастеров, напомнить себе о важности поддержания своих рабочих инструментов в надлежащем состоянии.

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Почитание памяти Святого Софрония, патриарха Иерусалимского

11 марта в христианском календаре почитают святого Софрония, патриарха Иерусалимского. Софроний родился около 560 года в Палестине в христианской семье. Его жизнь стала примером духовного роста и стремления к совершенству. Получив классическое образование, Софроний был хорошо осведомлен в греческом языке, литературе, философии и богословии.

Позже он отправился в Египет, где вступил в монастырь, посвящая свою жизнь молитве и медитациям. В то же время он путешествовал по святыням, посещая Константинополь и другие города Византийской империи, углубляя свои духовные знания.

Во время пребывания в Сирии святитель Софроний встретил великого богослова Иоанна Дамаскина. Их общение стало важным для духовного развития Софрония. Иоанн Дамаскин, который был одним из величайших теологов того времени, много раз обсуждал с Софронием вопросы христианской веры и духовной жизни.

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Святой Софроний стал патриархом Иерусалимским в 634 году. Его служение было отмечено великой преданностью церкви и христианской вере, а также мудростью в сложные времена для Иерусалима. Его память является важной частью христианского наследия.

Алина Волянская

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