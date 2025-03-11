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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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11 березня: Європейський День пам'яті жертв тероризму та інші важливі події сьогодні

Київ • УНН

 • 17033 перегляди

11 березня відзначають Європейський день пам'яті жертв тероризму, Всесвітній день сантехніка та День інструментів. Також вшановують пам'ять святого Софронія, патріарха Єрусалимського.

11 березня: Європейський День пам'яті жертв тероризму та інші важливі події сьогодні

Сьогодні, 11 березня, відзначається Європейський день памʼяті жертв тероризму, що нагадує про важливість боротьби з тероризмом та необхідність запобігання терористичним актам у майбутньому, пише УНН.

Європейський день пам’яті жертви тероризму

Європейський день пам’яті жертв тероризму, який відзначається щорічно 11 березня, є важливою подією для вшанування тих, хто загинув або постраждав від терористичних актів. Ця дата була обрана на честь трагедії в Мадриді 2004 року, коли внаслідок серії вибухів у поїздах загинуло 191 людей. Теракт став одним із найбільших в історії Європи і надовго залишив глибокий слід у пам’яті жертв і їхніх родин.

Теракти, подібні до мадридського, нагадують про жахливі наслідки тероризму, і те, як він впливає на людей у різних країнах. Уроки цієї трагедії не тільки наголошують на необхідності боротьби з екстремізмом, але й на важливості підтримки постраждалих та їхніх родин.

У Франції стався терористичний напад на відвідувачів ринку: одна людина загинула23.02.25, 10:31 • 22959 переглядiв

Всесвітній день сантехніка

11 березня відзначається Всесвітній день сантехніка — міжнародна подія, ініційована Всесвітньою радою сантехніків. Цей день має на меті підвищити обізнаність про важливість сантехнічної професії та її вплив на здоров’я, безпеку і комфорт людей у всьому світі. Всесвітня рада сантехніків, працюючи з різними організаціями, зокрема з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, активно просуває переваги сантехніки, підкреслюючи її роль у забезпеченні чистої води, належних санітарних умов та захисту від хвороб.

У 2010 році було прийнято рішення відзначати цей день, щоб нагадати про важливість цієї професії в сучасному світі, адже сантехніки грають ключову роль у збереженні здоров’я і гігієни на глобальному рівні.

День інструментів 

11 березня відзначається День інструментів, започаткований у Сполучених Штатах. Цей день присвячений важливості інструментів у повсякденному житті та роботі. Традиційно американці в цей день ідуть до своїх гаражів, майстерень, сараїв, комор та горищ, щоб навести лад у своїх інструментах. Власники зазвичай чистять, змащують, замінюють старі деталі та оновлюють набір інструментів.

Цей день є чудовою нагодою для тих, хто працює з інструментами, не лише для професіоналів, а й для домашніх майстрів, нагадати собі про важливість підтримки своїх робочих інструментів у належному стані.

Як щоденник емоцій може змінити ваше життя: поради у написанні07.03.25, 11:27 • 33394 перегляди

Вшанування памʼяті Святого Софронія, патріарха Єрусалимського

11 березня в християнському календарі вшановують святого Софронія, патріарха Єрусалимського. Софроній народився близько 560 року в Палестині в християнській родині. Його життя стало прикладом духовного зростання і прагнення до вдосконалення. Отримавши класичну освіту, Софроній був добре обізнаний у грецькій мові, літературі, філософії та богослов’ї.

Згодом він вирушив до Єгипту, де вступив до монастиря, присвячуючи своє життя молитві та медитаціям. Водночас він подорожував по святинях, відвідуючи Константинополь та інші міста Візантійської імперії, поглиблюючи свої духовні знання.

Під час перебування в Сирії святитель Софроній зустрів великого богослова Іоана Дамаскина. Їхнє спілкування стало важливим для духовного розвитку Софронія. Іоан Дамаскин, який був одним з найбільших теологів того часу, багато разів обговорював з Софронієм питання християнської віри та духовного життя.

Митрополичі сади та бібліотеку Шептицького у Львові повернуть УГКЦ05.03.25, 16:44 • 15334 перегляди

Святий Софроній став патріархом Єрусалимським у 634 році. Його служіння було відзначене великою відданістю церкві та християнській вірі, а також мудрістю у складні часи для Єрусалиму. Його пам’ять є важливою частиною християнського спадку.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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