11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 на планете. 5 мая 2023 года ВОЗ сообщила, что коронавирусная болезнь 2019 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здоровья международного значения, пишет УНН.

С чего все начиналось

Первые случаи COVID-19 были выявлены в Китае в декабре 2019 года. В январе 2020 года ВОЗ объявила его чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а в марте 2020 года - пандемией.

На тот момент против болезни не существовало вакцины и специфических противовирусных препаратов. Первичное лечение - симптоматическое и поддерживающее. Важными для профилактики было мытье рук с мылом, прикрывание рта при кашле, социальное дистанцирование, а также наблюдение и самоизоляция для людей, подозревающих заражение.

В конце 2020 года несколько мировых фармацевтических компаний объявили о завершении разработок вакцин против коронавируса. С тех пор, в мире постепенно началась массовая кампания вакцинации.

За время пандемии по всему миру коронавирусом заболело почти 700 миллионов человек, около семи миллионов из них умерли.

Коронавирус в Украине. Основные даты

- 19-20 февраля 2020 года - массовая акция протеста в Новых Санжарах Полтавской области, где разместили украинцев, прибывших из Китая;

- 3 марта 2020 года - первый официально подтвержденный случай заболеваемости коронавирусом в Украине. Зафиксирован в Черновицкой области. Заболел мужчина, который приехал из Италии;

- 11 марта 2020 года - правительство Украины принимает первое решение о введении карантина;

- 13 марта 2020 года - первая смерть от коронавируса в Украине. В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина;

- 20 марта 2020 года - выздоровел первый больной коронавирусом, 39-летний мужчина из Черновцов;

- 24 февраля 2021 года - в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса;

- 1 июля 2023 года - в Украине отменяется карантин.

По статистике, на начало марта 2024 года, в Украине зафиксировано более 5,5 миллионов случаев заболевания коронавирусом. От COVID-19 и его осложнений умерло почти 112,5 тысяч жителей Украины. Полностью вакцинированными считаются 15,2 миллиона украинцев.

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