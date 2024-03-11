ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 05:17  •  5249 просмотра

Read in English

11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. В Украине за время пандемии зафиксировано более 5,5 миллиона случаев заболевания и почти 112 500 смертей.

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 на планете. 5 мая 2023 года ВОЗ сообщила, что коронавирусная болезнь 2019 больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здоровья международного значения, пишет УНН.

С чего все начиналось

Первые случаи COVID-19 были выявлены в Китае в декабре 2019 года. В январе 2020 года ВОЗ объявила его чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а в марте 2020 года - пандемией.

На тот момент против болезни не существовало вакцины и специфических противовирусных препаратов. Первичное лечение - симптоматическое и поддерживающее. Важными для профилактики было мытье рук с мылом, прикрывание рта при кашле, социальное дистанцирование, а также наблюдение и самоизоляция для людей, подозревающих заражение.

В конце 2020 года несколько мировых фармацевтических компаний объявили о завершении разработок вакцин против коронавируса. С тех пор, в мире постепенно началась массовая кампания вакцинации. 

За время пандемии по всему миру коронавирусом заболело почти 700 миллионов человек, около семи миллионов из них умерли.

Коронавирус в Украине. Основные даты

- 19-20 февраля 2020 года - массовая акция протеста в Новых Санжарах Полтавской области, где разместили украинцев, прибывших из Китая;

- 3 марта 2020 года - первый официально подтвержденный случай заболеваемости коронавирусом в Украине. Зафиксирован в Черновицкой области. Заболел мужчина, который приехал из Италии;

- 11 марта 2020 года - правительство Украины принимает первое решение о введении карантина;

- 13 марта 2020 года - первая смерть от коронавируса в Украине. В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина;

- 20 марта 2020 года - выздоровел первый больной коронавирусом, 39-летний мужчина из Черновцов;

- 24 февраля 2021 года - в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса;

- 1 июля 2023 года  - в Украине отменяется карантин.

По статистике, на начало марта 2024 года, в Украине зафиксировано более 5,5 миллионов случаев заболевания коронавирусом. От COVID-19 и его осложнений умерло почти 112,5 тысяч жителей Украины. Полностью вакцинированными считаются 15,2 миллиона украинцев. 

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин11 января 2024, 11:15 • 140877 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоCOVID-19Здоровье
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
italiyaИталия
kitaiКитай
radomyshlРадомышль
ukrainaУкраина
chernovtsiЧерновцы
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  168080 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  163749 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  164450 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  220134 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101535 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110428 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111915 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108727 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109732 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130971 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

  •  5249 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб

Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб

  •  8474 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу за сутки - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу за сутки - Генштаб

  •  9672 просмотра
Ночью украинская ПВО в Одесской области сбила 10 "шахедов", есть попадания

Ночью украинская ПВО в Одесской области сбила 10 "шахедов", есть попадания

  •  11132 просмотра
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

  •  12313 просмотра
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

  •  13231 просмотра
11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника

11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника

  •  12011 просмотра
Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные

Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные

  •  12215 просмотра
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

  •  14552 просмотра
"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

  •  14434 просмотра

Популярные

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

  •  22466 просмотра
184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

  •  34737 просмотра
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

  •  48169 просмотра
В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне прогремела серия взрывов

  •  38399 просмотра
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

  •  53766 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  188228 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  191468 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  220134 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  218948 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  221530 просмотра

11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. В Украине за время пандемии зафиксировано более 5,5 миллиона случаев заболевания и почти 112 500 смертей.

Общество •   •  5249 просмотра
11 марта - день, когда в 2020 году ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Как Украина пережила эту болезнь

Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб

За минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения, а украинские силы ПВО сбили 15 из 25 российских беспилотников "шахед", которые атаковали ночью.

Война •   •  8474 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 15 из 25 дронов - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу за сутки - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 11 ударов по противнику, при этом было поражено 10 районов сосредоточения живой силы и техники, а также 1 зенитно-ракетный комплекс.

Война •   •  9672 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу за сутки - Генштаб

Ночью украинская ПВО в Одесской области сбила 10 "шахедов", есть попадания

Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 беспилотников "Шахид" в Одесской области, один из них попал в объект инфраструктуры и повредил административные здания.

Война •   •  11132 просмотра
Ночью украинская ПВО в Одесской области сбила 10 "шахедов", есть попадания

Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

Как показано на видео, обнародованном Харьковской областной прокуратурой, беспилотник нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры в густонаселенном жилом районе Слободского района Харькова, в результате которого погиб человек.

Общество •   •  12313 просмотра
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

Россия сбила шесть беспилотников над Брянской и Орловской областями в ночь на 11 марта, обвинив в атаке Украину.

Война •   •  13231 просмотра
В России заявили о шести дронах, сбитых над Брянской и Орловской областями

11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника

Сегодня в Украине начинается Масленица - древний славянский праздник, празднующий приход весны.

Общество •   •  12011 просмотра
11 марта: в Украине начинается Масленица, Всемирный день сантехника

Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные

Эмма Стоун получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бедные и несчастные".

Культура •   •  12215 просмотра
Эмма Стоун получила "Оскар" за главную роль в фильме "Бедные и несчастные

Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

Информационные агентства отозвали фотографию принцессы Кейт с детьми из-за признаков цифровых манипуляций, несмотря на то, что это было первое официальное фото, опубликованное после ее недавней операции.

Новости Мира •   •  14552 просмотра
Информагентства отозвали фото принцессы Уэльской Кейт с детьми из-за "цифровой манипуляции"

"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"

Биографический фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил "Оскар" за лучший фильм, а также шесть других наград, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую музыку, лучший монтаж, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший).

Культура •   •  14434 просмотра
"Оскар" за лучший фильм получил "Оппенгеймер"