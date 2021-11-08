Зйомки фільму Алека Болдуїна: члену знімальної групи провели "декілька операцій" після укусу павука

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Світлотехнік і трубоукладач Джейсон Міллер працював над згортанням зйомок фільму після того, як 21 жовтня Алек Болдуін випадково застрелив кінооператора Галину Хатчінс.

Як повідомляється на сторінці Just Giving, пан Міллер знаходився на місці зйомок фільму Rust у Нью-Мексико, коли його вкусив коричневий павук-самітник — отруйний павук, який мешкає в Північній Америці.

Протягом кількох днів у пана Міллера з’явилися тяжкі симптоми, включаючи некроз руки та сепсис.

На сторінці збору коштів йдеться: “Він був госпіталізований і переніс декілька операцій, щодня лікарі роблять все можливе, щоб зупинити інфекцію та спробувати врятувати руку від ампутації. Джейсон має дуже довгий шлях до одужання, якщо медикам вдасться врятувати його руку”. “Якщо за найгірших обставин він втратить руку, це буде доленосна і руйнівна подія для Джейсона та його родини”.

Нагадаємо

21 жовтня Алек Болуїн на зйомках фільму Rust (у перекладі з англ. “Іржа”) випадково застрелив із реквізитної зброї з бойовим патроном оператора українського походження Галину Хатчінс. Також постраждав режисер фільму Джоел Соуза.

Перед інцидентом Болдуїн тренувався діставати револьвер із кобури. Згідно з документами слідства, він направив зброю на камеру.