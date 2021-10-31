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Актор Алек Болдвін дав перше інтерв’ю після смерті Галини Гатчінс

Київ • УНН

 • 26286 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Актор Алек Болдвін, який випадково вбив оператора Галину Гатчінс на зйомках фільму «Іржа», дав журналістам перше інтерв’ю, в якому висловився за обмеження застосування справжньої зброї на кінозйомках задля безпеки людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на TMZ.

Актор Алек Болдвін дав перше інтерв’ю після смерті Галини Гатчінс

Деталі

Болдвін повідомив журналістам, які раптово спіткали актора просто серед вулиці, що не може сказати, чи ще буде працювати на знімальному майданчику, де використовується вогнепальна зброя, і виступив за обмеження використання такої зброї на зйомках. Він запропонував задуматися, “скільки куль було випущено” в американських фільмах та телешоу за 75 років “майже без подій”. За його словами, вирішувати питання щодо використання зброї на зйомках мають експерти.

Також додав, що на зйомках часом відбуваються інциденти, але не такі, як цей. Те, що трапилося він назвав епізодом з розряду “один на трильйон”.

За словами Болдвіна, він перебуває у постійному контакті з чоловіком та маленьким сином Галини Гатчінс. Актор сказав, що вона була його подругою.

“Ми були дуже, дуже злагодженою командою, яка знімала фільм разом, а потім сталася ця жахлива подія”, — сказав Болдвін.

Наприкінці вуличного інтерв’ю Болдвін та його дружина попросили більше не переслідувати їх, додавши, що своїми діями журналісти довели дітей до сліз.

Додамо

21 жовтня Алек Болдвін на зйомках фільму “Іржа” випадково застрелив із реквізитної зброї з бойовим патроном оператора українського походження Галину Гатчінс. Також постраждав режисер фільму Джоел Соуза.

Перед інцидентом Болдвін тренувався діставати револьвер із кобури. Згідно з документами слідства, він направив зброю на камеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Немає слів": актор Алек Болдвін відреагував на вбивство українки під час зйомок фільму у США

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