Актер Алек Болдвин дал первое интервью после смерти Галины Гатчинс

Детали

Болдвин сообщил журналистам, которые внезапно настигли актера просто на улице, что не может сказать, будет ли еще работать на съемочной площадке, где используется огнестрельное оружие, и выступил за ограничение использования такого оружия на съемках. Он предложил задуматься, “сколько пуль было выпущено” в американских фильмах и телешоу за 75 лет “почти без событий”. По его словам, решать вопросы использования оружия на съемках должны эксперты.

Также добавил, что на съемках иногда происходят инциденты, но не такие, как этот. Случившееся он назвал эпизодом из разряда “один на триллион”.

По словам Болдвина, он находится в постоянном контакте с мужем и маленьким сыном Галины Гатчинс. Актер сказал, что она была его подругой.

“Мы были очень, очень слаженной командой, которая снимала фильм вместе, а потом произошло это ужасное событие”, — сказал Болдвин.

В конце уличного интервью Болдвин и его жена попросили больше не преследовать их, добавив, что своими действиями журналисты довели детей до слез.

Добавим

21 октября Алек Болдвин на съемках фильма “Ржавчина” случайно застрелил из реквизитного оружия с боевым патроном оператора украинского происхождения Галину Гатчинс. Также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза.

Перед инцидентом Болдвин тренировался извлекать револьвер из кобуры. Согласно документам следствия он направил оружие на камеру.

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