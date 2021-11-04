Чоловік вбитої Галини Гатчинс найняв адвоката, що спеціалізується на неправомірних випадках смерті

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Брайан Паніш з компанії Panish Shea Boyle Ravipudi, який на початку цього року допоміг забезпечити компенсацію на 2,2 мільярда доларів для жертв лісових пожеж і зсувів у Південній Каліфорнії, буде головним адвокатом, сказала речниця Гатчинс Аманда Дакворт. Паніш також представляв інтереси матері та дітей поп-співака Майкла Джексона у судовому позові про смерть.

Юридичні експерти стверджують, що сім’я Галини Гатчинс може подати цивільний позов, вимагаючи відшкодування фінансової шкоди за недбалість після того, як пістолет, який тримав Болдвін, випустив живу кулю. Болдвіну сказали, що пістолет безпечний у використанні.

Гатчинс, корпоративний юрист американської юридичної фірми Latham&Watkins, останнім найняв юрисконсульта після стрілянини 21 жовтня, в результаті якої також постраждав режисер Джоел Соуза.

Минулого тижня Болдвін та інші продюсери “Іржі” найняли юридичну фірму Jenner&Block для розслідування стрільби. Зброяр “Іржі” Ханна Гутьєррес найняла Джейсона Боулза, колишнього федерального прокурора, що базується в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Нагадаємо

Актор Алек Болдвін дав перше інтерв’ю після смерті Галини Гатчинс.