Чоловік вбитої Галини Гатчинс найняв адвоката, що спеціалізується на неправомірних випадках смерті

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 39317 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 67023 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 66711 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 69534 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 80540 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 63094 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60593 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 130170 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83388 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234988 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
77%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13888 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 13240 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 29075 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 11685 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 12592 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 98327 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 130169 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234988 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 410356 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18441 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24473 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25287 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27130 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77402 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Чоловік вбитої Галини Гатчинс найняв адвоката, що спеціалізується на неправомірних випадках смерті

Київ • УНН

 • 36209 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Метт Гатчинс чоловік операторки Галини Хатчинс, яку випадково застрелив актор Алек Болдвін на зйомках фільму “Іржа”, найняв юридичну фірму з Лос-Анджелеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Чоловік вбитої Галини Гатчинс найняв адвоката, що спеціалізується на неправомірних випадках смерті

Деталі

Брайан Паніш з компанії Panish Shea Boyle Ravipudi, який на початку цього року допоміг забезпечити компенсацію на 2,2 мільярда доларів для жертв лісових пожеж і зсувів у Південній Каліфорнії, буде головним адвокатом, сказала речниця Гатчинс Аманда Дакворт. Паніш також представляв інтереси матері та дітей поп-співака Майкла Джексона у судовому позові про смерть.

Юридичні експерти стверджують, що сім’я Галини Гатчинс може подати цивільний позов, вимагаючи відшкодування фінансової шкоди за недбалість після того, як пістолет, який тримав Болдвін, випустив живу кулю. Болдвіну сказали, що пістолет безпечний у використанні.

Гатчинс, корпоративний юрист американської юридичної фірми Latham&Watkins, останнім найняв юрисконсульта після стрілянини 21 жовтня, в результаті якої також постраждав режисер Джоел Соуза.

Минулого тижня Болдвін та інші продюсери “Іржі” найняли юридичну фірму Jenner&Block для розслідування стрільби. Зброяр “Іржі” Ханна Гутьєррес найняла Джейсона Боулза, колишнього федерального прокурора, що базується в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Нагадаємо

Актор Алек Болдвін дав перше інтерв’ю після смерті Галини Гатчинс.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93