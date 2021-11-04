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Муж убитой Галины Гатчинс нанял адвоката, специализирующегося на неправомерных случаях смерти

Киев • УНН

 • 36209 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мэтт Гатчинс муж оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдвин на съемках фильма “Ржавчина”, нанял юридическую фирму из Лос-Анджелеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Муж убитой Галины Гатчинс нанял адвоката, специализирующегося на неправомерных случаях смерти

Детали

Брайан Паниш из компании Panish Shea Boyle Ravipudi, который в начале этого года помог обеспечить компенсацию на 2,2 миллиарда долларов для жертв лесных пожаров и оползней в Южной Калифорнии, будет главным адвокатом, сказала пресс-секретарь Гатчинс Аманда Дакворт. Паниш также представлял интересы матери и детей поп-певца Майкла Джексона в судебном иске о смерти.

Юридические эксперты утверждают, что семья Галины Гатчинс может подать гражданский иск, требуя возмещения финансового ущерба за халатность после того, как пистолет, который держал Болдвин, выпустил живую пулю. Болдвину сказали, что пистолет безопасен в использовании.

Гатчинс, корпоративный юрист американской юридической фирмы Latham&Watkins, последним нанял юрисконсульта после стрельбы 21 октября, в результате которого также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

На прошлой неделе Болдуин и другие продюсеры “Ржавчины” наняли юридическую фирму Jenner&Block для расследования стрельбы. Оружейник "Ржавчины" Ханна Гутьеррес наняла Джейсона Боулза, бывшего федерального прокурора, базирующегося в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Напомним

Актер Алек Болдвин дал первое интервью после смерти Галины Гатчинс.

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