Съемки фильма Алека Болдуина: члену съемочной группы провели "несколько операций" после укуса паука
Киев • УНН
КИЕВ. 8 Ноября. УНН. Еще один член съемочной группы, который работал над фильмом Rust, находится в больнице, где врачи пытаются спасти его руку после укуса паука. Об этом пишет Sky News, передает УНН.
Детали
Светотехник и трубоукладчик Джейсон Миллер работал над сворачиванием съемок фильма после того, как 21 октября Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс.
Как сообщается на странице Just Giving, г-н Миллер находился на месте съемок фильма Rust в Нью-Мексико, когда его укусил коричневый паук-отшельник — ядовитый паук, обитающий в Северной Америке.
В течение нескольких дней у господина Миллера появились тяжелые симптомы, включая некроз руки и сепсис.
На странице сбора средств говорится: “Он был госпитализирован и перенес несколько операций, каждый день врачи делают все возможное, чтобы остановить инфекцию и попытаться спасти руку от ампутации. Джейсон имеет очень долгий путь к выздоровлению, если медикам удастся спасти его руку”. “Если в худших обстоятельствах он потеряет руку, это будет судьбоносное и разрушительное событие для Джейсона и его семьи”.
Напомним
21 Октября Алек Болуин на съемках фильма Rust (в переводе с англ. — “Ржавчина”) случайно застрелил из реквизитного оружия с боевым патроном оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. Также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза.
Перед инцидентом Болдуин тренировался доставать револьвер из кобуры. Согласно документам следствия, он направил оружие на камеру.