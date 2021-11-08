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Съемки фильма Алека Болдуина: члену съемочной группы провели "несколько операций" после укуса паука

Киев • УНН

 • 22623 просмотра

КИЕВ. 8 Ноября. УНН. Еще один член съемочной группы, который работал над фильмом Rust, находится в больнице, где врачи пытаются спасти его руку после укуса паука. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Съемки фильма Алека Болдуина: члену съемочной группы провели "несколько операций" после укуса паука

Детали

Светотехник и трубоукладчик Джейсон Миллер работал над сворачиванием съемок фильма после того, как 21 октября Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс.

Как сообщается на странице Just Giving, г-н Миллер находился на месте съемок фильма Rust в Нью-Мексико, когда его укусил коричневый паук-отшельник — ядовитый паук, обитающий в Северной Америке.

В течение нескольких дней у господина Миллера появились тяжелые симптомы, включая некроз руки и сепсис.

На странице сбора средств говорится: “Он был госпитализирован и перенес несколько операций, каждый день врачи делают все возможное, чтобы остановить инфекцию и попытаться спасти руку от ампутации. Джейсон имеет очень долгий путь к выздоровлению, если медикам удастся спасти его руку”. “Если в худших обстоятельствах он потеряет руку, это будет судьбоносное и разрушительное событие для Джейсона и его семьи”.

Напомним

21 Октября Алек Болуин на съемках фильма Rust (в переводе с англ. — “Ржавчина”) случайно застрелил из реквизитного оружия с боевым патроном оператора украинского происхождения Галину Хатчинс. Также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуза.

Перед инцидентом Болдуин тренировался доставать револьвер из кобуры. Согласно документам следствия, он направил оружие на камеру.

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