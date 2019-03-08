З’явилися нові подробиці ДТП на Київщині, де загинуло 5 осіб

Попередньо ДСНС повідомили, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, внаслідок чого загинуло 5 осіб. Про те поліція Київської області перевірила інформацію.



"Встановлено, що житель с. Новосілки, керуючи автомобілем "ВАЗ 21124" допустив виїзд на попутне узбіччя, де сталося зіткнення з деревом. В автівці знаходилось п’ятеро пасажирів, серед них дві неповнолітніх дівчини. Одна з них з тяжкими травмами доправлена до лікарні, де за її життя борються медики", - йдеться в повідомленні.



В результаті ДТП 27-річний водій та четверо пасажирів, молоді хлопці, віком 19-20 років та 16-річна дівчина, від отриманих трав загинули на місці аварії. Всі жителі сіл Новосілки та Яблунівка.



"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху – ред.). Поліція встановлює всі обставини смертельної аварії", - зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, раніше ДСНС України повідомили, що ДТП в селі Яблунівка Макарівського району сталася через те, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, внаслідок чого загинуло 5 осіб.