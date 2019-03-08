Появились новые подробности ДТП на Киевской области, где погибли 5 человек

Предварительно ГСЧС сообщили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек. Но полиция Киевской области проверила информацию.



"Установлено, что житель с. Новоселки, управляя автомобилем "ВАЗ 21124" допустил выезд на попутную обочину, где произошло столкновение с деревом. В машине находилось пять пассажиров, среди них две несовершеннолетних девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена в больницу, где за ее жизнь борются медики ", - говорится в сообщении.



В результате ДТП 27-летний водитель и четверо пассажиров, молодые ребята в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка, от полученных трав погибли на месте аварии. Все жители сел Новоселки и Яблоновка.



"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения - ред.). Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии", - отмечается в сообщении.



Напомним, ранее ГСЧС Украины сообщили, что ДТП в селе Яблоновка Макаровского района произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибло 5 человек.