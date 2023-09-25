З’явилися фото наслідків нічної атаки по Одесі

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Зазначимо, що за даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни атакували місто ударними безпілотниками та двома типами ракет.

Унаслідок атаки пожежі виникли у нежитловій висотці в Одесі. у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Через вибухову хвилю постраждала жінка, яка отримала ушкодження уламками.

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