З’явилися фото наслідків нічної атаки по Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сили оборони півдня України опублікували фото наслідків нічної атаки по Одесі, під час якої спалахнула пожежа в нежитловій висотці, передає УНН.
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Зазначимо, що за даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни атакували місто ударними безпілотниками та двома типами ракет.
Унаслідок атаки пожежі виникли у нежитловій висотці в Одесі. у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
Через вибухову хвилю постраждала жінка, яка отримала ушкодження уламками.
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