Появились фото последствий ночной атаки по Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Силы обороны юга Украины опубликовали фото последствий ночной атаки по Одессе, во время которой вспыхнул пожар в нежилой высотке, передает УНН.
Детали
Отметим, что по данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, россияне атаковали город ударными беспилотниками и двумя типами ракет.
В результате атаки пожары возникли в нежилой высотке в Одессе, в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.
Из-за взрывной волны пострадала женщина, которая получила повреждения осколками.
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