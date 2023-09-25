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Появились фото последствий ночной атаки по Одессе

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Силы обороны юга Украины опубликовали фото последствий ночной атаки по Одессе, во время которой вспыхнул пожар в нежилой высотке, передает УНН.

Детали

Отметим, что по данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, россияне атаковали город ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

В результате атаки пожары возникли в нежилой высотке в Одессе, в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

Из-за взрывной волны пострадала женщина, которая получила повреждения осколками.

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