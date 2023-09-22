Зустріч України і держав ЄС щодо зернової суперечки відбудеться наступного тижня - речниця Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Єврокомісії планують провести наступного тижня зустріч України та п'ять країн-членів ЄС, щоб вирішити суперечки щодо експорту українського зерна. Про це повідомила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер у п’ятницю в Брюсселі, пише Euro EFE, інформує УНН.
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"Ми завершуємо підготовку наших рекомендацій щодо плану, представленого Україною, і направимо його на розгляд Україні. Ми бачимо дуже позитивний шлях вперед. Водночас, ми збираємося запросити країни-члени на наступну зустріч у середу", - сказала Феррер.
Зустріч відбудеться в рамках координаційної платформи, яка об'єднує Європейську комісію, Україну та п'ять країн-членів ЄС.
За словами речниці Єврокомісії, спостерігається "дуже конструктивна взаємодія сторін", і всі "наполегливо працювали" і сподіваються "вирішити ситуацію дуже скоро".
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Феррер також зазначила, що "найважливішим" елементом, робота над яким зараз завершується, є механізм "системи ліцензування", який би перевіряв і контролював експорт цих чотирьох продуктів і надавав би дозвіл на нього для відповідних країн.
Доповнення
Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про введені на рівні країн обмеження на імпорт українського зерна минулого тижня після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.
Однак Україна запропонувала ЄС компромісний сценарій щодо імпорту української агропродукції. Уряд надав Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України.