Встреча Украины и государств ЕС по зерновому спору состоится на следующей неделе - пресс-секретарь Еврокомиссии

ukru
Эксклюзив
13:47 • 29079 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 56631 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 44985 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 53413 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 104530 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 127308 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 158905 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 190854 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136988 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127159 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 68114 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 113517 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 94355 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 65636 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 41689 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 158906 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 190855 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 134533 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 141346 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 178223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 3469 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 41678 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 113514 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153062 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160106 просмотра
Актуальное
Встреча Украины и государств ЕС по зерновому спору состоится на следующей неделе - пресс-секретарь Еврокомиссии

Встреча Украины и государств ЕС по зерновому спору состоится на следующей неделе - пресс-секретарь Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 112238 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Еврокомиссии планируют провести на следующей неделе встречу Украины и пять стран-членов ЕС, чтобы решить споры по экспорту украинского зерна. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в пятницу в Брюсселе, пишет Euro EFE, информирует УНН.

Цитата

"Мы завершаем подготовку наших рекомендаций по плану, представленному Украиной, и направим его на рассмотрение Украине. Мы видим очень позитивный путь вперед. В то же время, мы собираемся пригласить страны-члены на следующую встречу в среду", - сказала Феррер.

Встреча состоится в рамках координационной платформы, которая объединяет Европейскую комиссию, Украину и пять стран-членов ЕС.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, наблюдается "очень конструктивное взаимодействие сторон", и все "упорно работали" и надеются "разрешить ситуацию очень скоро".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Давление россии на экспорт украинского зерна ослабнет в ближайшие недели — чиновник Госдепа

Феррер также отметила, что "самым важным" элементом, работа над которым сейчас завершается, является механизм "системы лицензирования", который бы проверял и контролировал экспорт этих четырех продуктов и предоставлял бы разрешение на него для соответствующих стран.

Дополнение

Словакия, Польша и Венгрия объявили о введенных на уровне стран ограничениях на импорт украинского зерна на прошлой неделе после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Однако Украина предложила ЕС компромиссный сценарий по импорту украинской агропродукции. Правительство предоставило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы