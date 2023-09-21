Тиск росії на експорт українського зерна ослабне найближчими тижнями — чиновник Держдепу

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“Кілька факторів... вплинуть на їхні розрахунки. Один із них полягає в тому, що їхній вплив зменшиться. Зараз кілька кораблів України вже вийшли та залишилися в територіальних водах. ... Протягом наступних кількох тижнів, я думаю, зміняться фактори, які змусили росію вірити, що вона виграє від виходу (виходу з зернової ініціативи — ред)”, — сказав О’Брайен про погляди москви щодо Чорноморського зерна.

Деталі

За словами Джеймса О’Браєна, одним з факторів впливу на рішення росії є те, що їхнє ціноутворення постраждає від нападів на українські кораблі. Це призведе до того, що страховики підвищать ставки, а витрати москви відповідно зростуть. Для росії це економічно не вигідно.

О’Браєн також повідомив, що світові лідери на Генеральній асамблеї ООН цього тижня підіймали питання відновлення зернової угоди, від якої росія відмовилася у липні.

Країни Заходу звинуватили рф у використанні продовольства як зброї війни, вийшовши з чорноморської угоди, що допомогла знизити світові ціни на продовольство, а потім здійснила неодноразові авіаудари по українських портах і зернових складах.

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Нагадаємо

Росія вийшла з зернової угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини у 2022 році, заявивши, що її власний експорт продовольства та добрив, хоча і не підпадає під санкції Заходу, стикається з перешкодами й що недостатньо українського зерна надходить до країн, які цього потребують.

Українські порти через річку Дунай з того часу стали важливим експортним коридором для українського зерна, і росія завдає по цьому маршруту регулярних авіаударів.

Минулого місяця Україна оголосила про “гуманітарний коридор” для звільнення кораблів, які застрягли в її портах, і для обходу фактичної блокади.