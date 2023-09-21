США закликали JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж банк припинить обробку платежів рф за зерно

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"Це було рішення JPMorgan, і фактично ми дали зрозуміти росіянам, що якби вони продемонстрували ознаки повернення до угоди, було б набагато легше зберегти цю платіжну систему", - зазначив О'Браєн, додавши, що холдинг прийняв "повністю комерційне рішення, засноване на бізнесі та репутаційних факторах".

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Зазначається, що JPMorgan протягом кількох місяців обробляв деякі платежі за експорт російського зерна із запевненнями Вашингтона. Однак, як повідомило мзс рф, ця співпраця припинилася на початку серпня, після того, як кремль вийшов з Чорноморської зернової угоди. Співрозмовник агентства, який ознайомлений з підходом JPMorgan, поінформував, що банк спочатку погодився на угоду на прохання уряду США, а "не тому, що можна було заробити гроші".

"Ми не заохочували це. Насправді ми заохочували їх бути терплячими, якщо росія покаже якийсь знак", - сказав О'Браєн.

Країни Заходу звинуватили росію у використанні продовольства як військової зброї, вийшовши з Чорноморської угоди, а потім здійснила неодноразові авіаудари по українських портах і зернових складах.

Нагадаємо

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у своїй промові на відкритті Генеральної асамблеї у Нью-Йорку, зауважив, що війна в Україні має наслідки далеко за її межами. Зокрема відображаючись на продовольчій безпеці світу. Мова йде не тільки про український продукт, а й про російське продовольство і добрива.