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США закликали JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж банк припинить обробку платежів рф за зерно

США закликали JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж банк припинить обробку платежів рф за зерно

Київ • УНН

 • 483073 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сполучені Штати закликали найбільший за розмірами активів американський банківський холдинг JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж банк припинить обробку сільськогосподарських платежів для росії, після того, як країна-агресор вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив керівник Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О'Браєн, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Це було рішення JPMorgan, і фактично ми дали зрозуміти росіянам, що якби вони продемонстрували ознаки повернення до угоди, було б набагато легше зберегти цю платіжну систему", - зазначив О'Браєн, додавши, що холдинг прийняв "повністю комерційне рішення, засноване на бізнесі та репутаційних факторах".

Деталі

Зазначається, що JPMorgan протягом кількох місяців обробляв деякі платежі за експорт російського зерна із запевненнями Вашингтона. Однак, як повідомило мзс рф, ця співпраця припинилася на початку серпня, після того, як кремль вийшов з Чорноморської зернової угоди. Співрозмовник агентства, який ознайомлений з підходом JPMorgan, поінформував, що банк спочатку погодився на угоду на прохання уряду США, а "не тому, що можна було заробити гроші".

"Ми не заохочували це. Насправді ми заохочували їх бути терплячими, якщо росія покаже якийсь знак", - сказав О'Браєн.

Країни Заходу звинуватили росію у використанні продовольства як військової зброї, вийшовши з Чорноморської угоди, а потім здійснила неодноразові авіаудари по українських портах і зернових складах.

Нагадаємо

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у своїй промові на відкритті Генеральної асамблеї у Нью-Йорку, зауважив, що війна в Україні має наслідки далеко за її межами. Зокрема відображаючись на продовольчій безпеці світу. Мова йде не тільки про український продукт, а й про російське продовольство і добрива.

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