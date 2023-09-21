США призвали JPMorgan "набраться терпения", прежде чем банк прекратит обработку платежей рф за зерно

ukru
Эксклюзив
13:47 • 16790 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 35438 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 30157 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 40674 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 102938 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 126162 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 156499 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 188943 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136930 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127137 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 117538 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 56734 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 110654 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 83095 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 53324 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 156495 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 188939 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 132778 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 139617 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 176525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 31053 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 110654 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 152275 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 159357 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 163412 просмотра
Актуальное
США призвали JPMorgan "набраться терпения", прежде чем банк прекратит обработку платежей рф за зерно

США призвали JPMorgan "набраться терпения", прежде чем банк прекратит обработку платежей рф за зерно

Киев • УНН

 • 483071 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Соединенные Штаты призвали крупнейший по размерам активов американский банковский холдинг JPMorgan "набраться терпения", прежде чем банк прекратит обработку сельскохозяйственных платежей для россии, после того, как страна-агрессор вышла из Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил руководитель Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Это было решение JPMorgan, и фактически мы дали понять россиянам, что если бы они продемонстрировали признаки возвращения к сделке, было бы гораздо легче сохранить эту платежную систему", - отметил О'Брайен, добавив, что холдинг принял "полностью коммерческое решение, основанное на бизнесе и репутационных факторах".

Детали

Отмечается, что JPMorgan в течение нескольких месяцев обрабатывал некоторые платежи за экспорт российского зерна с заверениями Вашингтона. Однако, как сообщил мид рф, это сотрудничество прекратилось в начале августа, после того, как кремль вышел из Черноморского зернового соглашения. Собеседник агентства, который ознакомлен с подходом JPMorgan, проинформировал, что банк изначально согласился на сделку по просьбе правительства США, а "не потому, что можно было заработать деньги".

"Мы не поощряли это. На самом деле мы поощряли их быть терпеливыми, если Россия покажет какой-то знак", - сказал О'Брайен.

Страны Запада обвинили россию в использовании продовольствия в качестве военного оружия, выйдя из Черноморского соглашения, а затем осуществила неоднократные авиаудары по украинским портам и зерновым складам.

Напомним

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своей речи на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, отметил, что война в Украине имеет последствия далеко за ее пределами. В частности отражаясь на продовольственной безопасности мира. Речь идет не только об украинском продукте, но и о российском продовольствии и удобрениях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы