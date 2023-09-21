США призвали JPMorgan "набраться терпения", прежде чем банк прекратит обработку платежей рф за зерно

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"Это было решение JPMorgan, и фактически мы дали понять россиянам, что если бы они продемонстрировали признаки возвращения к сделке, было бы гораздо легче сохранить эту платежную систему", - отметил О'Брайен, добавив, что холдинг принял "полностью коммерческое решение, основанное на бизнесе и репутационных факторах".

Детали

Отмечается, что JPMorgan в течение нескольких месяцев обрабатывал некоторые платежи за экспорт российского зерна с заверениями Вашингтона. Однако, как сообщил мид рф, это сотрудничество прекратилось в начале августа, после того, как кремль вышел из Черноморского зернового соглашения. Собеседник агентства, который ознакомлен с подходом JPMorgan, проинформировал, что банк изначально согласился на сделку по просьбе правительства США, а "не потому, что можно было заработать деньги".

"Мы не поощряли это. На самом деле мы поощряли их быть терпеливыми, если Россия покажет какой-то знак", - сказал О'Брайен.

Страны Запада обвинили россию в использовании продовольствия в качестве военного оружия, выйдя из Черноморского соглашения, а затем осуществила неоднократные авиаудары по украинским портам и зерновым складам.

Напомним

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своей речи на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, отметил, что война в Украине имеет последствия далеко за ее пределами. В частности отражаясь на продовольственной безопасности мира. Речь идет не только об украинском продукте, но и о российском продовольствии и удобрениях.