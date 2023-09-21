США призвали JPMorgan "набраться терпения", прежде чем банк прекратит обработку платежей рф за зерно
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Соединенные Штаты призвали крупнейший по размерам активов американский банковский холдинг JPMorgan "набраться терпения", прежде чем банк прекратит обработку сельскохозяйственных платежей для россии, после того, как страна-агрессор вышла из Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил руководитель Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймс О'Брайен, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Это было решение JPMorgan, и фактически мы дали понять россиянам, что если бы они продемонстрировали признаки возвращения к сделке, было бы гораздо легче сохранить эту платежную систему", - отметил О'Брайен, добавив, что холдинг принял "полностью коммерческое решение, основанное на бизнесе и репутационных факторах".
Детали
Отмечается, что JPMorgan в течение нескольких месяцев обрабатывал некоторые платежи за экспорт российского зерна с заверениями Вашингтона. Однако, как сообщил мид рф, это сотрудничество прекратилось в начале августа, после того, как кремль вышел из Черноморского зернового соглашения. Собеседник агентства, который ознакомлен с подходом JPMorgan, проинформировал, что банк изначально согласился на сделку по просьбе правительства США, а "не потому, что можно было заработать деньги".
"Мы не поощряли это. На самом деле мы поощряли их быть терпеливыми, если Россия покажет какой-то знак", - сказал О'Брайен.
Страны Запада обвинили россию в использовании продовольствия в качестве военного оружия, выйдя из Черноморского соглашения, а затем осуществила неоднократные авиаудары по украинским портам и зерновым складам.
Напомним
Генсек ООН Антониу Гутерреш в своей речи на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, отметил, что война в Украине имеет последствия далеко за ее пределами. В частности отражаясь на продовольственной безопасности мира. Речь идет не только об украинском продукте, но и о российском продовольствии и удобрениях.