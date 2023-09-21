Давление россии на экспорт украинского зерна ослабнет в ближайшие недели - чиновник Госдепа

ukru
Эксклюзив
13:47 • 17338 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 36504 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 30902 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 41307 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 103020 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 126224 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 156596 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 189016 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136935 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127138 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 117620 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 57267 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 110786 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 83570 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 53818 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 156596 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 189016 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 132851 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 139686 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 176596 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 31408 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 110786 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 152317 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 159399 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 163453 просмотра
Актуальное
Давление россии на экспорт украинского зерна ослабнет в ближайшие недели - чиновник Госдепа

Давление россии на экспорт украинского зерна ослабнет в ближайшие недели - чиновник Госдепа

Киев • УНН

 • 475905 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Давление россии на украинский экспорт зерна через Черное море, скорее всего, ослабнет в ближайшие недели, поскольку больше кораблей смогут покидать украинские порты, а рост расходов вероятно заставит москву пересмотреть свой отказ от участия в “зерновой сделке”. Об этом заявил глава Управления координации санкций Государственного департамента США Джеймс О’Брайен, передает УНН.

Цитата

“Несколько факторов... повлияют на их расчеты. Один из них заключается в том, что их влияние уменьшится. Сейчас несколько кораблей Украины уже вышли и остались в территориальных водах. ... В течение следующих нескольких недель, я думаю, изменятся факторы, которые заставили россию верить, что она выиграет от выхода (выхода из зерновой инициативы — ред)”, — сказал О’Брайен о взглядах москвы по Черноморскому зерну.

Детали

По словам Джеймса О’Брайена, одним из факторов влияния на решение россии является то, что их ценообразование пострадает от нападений на украинские корабли. Это приведет к тому, что страховщики повысят ставки, а расходы москвы соответственно возрастут. Для россии это экономически не выгодно.

О’Брайен также сообщил, что мировые лидеры на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе поднимали вопрос возобновления зерновой сделки, от которой россия отказалась в июле.

Страны Запада обвинили рф в использовании продовольствия как оружия войны, выйдя из черноморского соглашения, которое помогло снизить мировые цены на продовольствие, а затем осуществило неоднократные авиаудары по украинским портам и зерновым складам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали JPMorgan “набраться терпения”, прежде чем банк прекратит обработку платежей рф за зерно

Напомним

россия вышла из зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в 2022 году, заявив, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений, хотя и не подпадает под санкции Запада, сталкивается с препятствиями и что недостаточно украинского зерна поступает в страны, которые в этом нуждаются.

Украинские порты через реку Дунай с тех пор стали важным экспортным коридором для украинского зерна, и россия наносит по этому маршруту регулярные авиаудары.

В прошлом месяце Украина объявила о “гуманитарном коридоре” для освобождения застрявших в её портах кораблей и для обхода фактической блокады.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы