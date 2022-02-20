Зсуви в Бразилії: кількість жертв зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Кількість жертв внаслідок руйнівних селів і повеней в Бразилії досягла 152 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
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Поліція повідомила, що в результаті стихії зникли 165 осіб.
Влада не сподівається, що під уламками вдасться виявити тих, хто вижив. Президент країни Жаір Болсонару сказав, що картина в місті Петрополіс нагадала йому “сцени війни”.
Також зазначається, що понад 856 осіб розміщені в притулках.
У поліції заявили, що число зниклих безвісти зменшується в міру того, як впізнають все більше тіл і сім’ям вдається знайти живих і здорових родичів. На даний момент упізнано 124 тіла, в тому числі 28 дітей.
В неділю в місті Петрополіс була проведена так звана “мегаоперація з очищення”. У ній взяли участь 370 санітарних працівників, надісланих в якості підкріплення з довколишніх міст Ріо-де-Жанейро і Нітерой. Мерія закликала жителів залишатися вдома, за винятком випадків “крайньої необхідності”.
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“Нам потрібно розчистити вулиці, щоб ми могли прискорити роботу з відновлення нашого міста”, — наголосив мер Рубенс Бомтемпо.
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