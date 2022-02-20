Оползни в Бразилии: число жертв возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Число жертв в результате разрушительных селей и наводнений в Бразилии достигло 152 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Полиция сообщила, что в результате стихии пропали 165 человек.
Власти не надеются, что под обломками удастся обнаружить выживших. Президент страны Жаир Болсонару сказал, что картина в городе Петрополис напомнила ему “сцены войны”.
Также отмечается, что более 856 человек размещены в убежищах.
В полиции заявили, что число пропавших без вести уменьшается по мере того, как узнают все больше тел и семьям удается найти живых и здоровых родственников. На данный момент опознано 124 тела, в том числе 28 детей.
В воскресенье в городе Петрополис была проведена так называемая “мегаоперация по очистке”. В ней приняли участие 370 санитарных работников, присланных в качестве подкрепления из близлежащих городов Рио-де-Жанейро и Нитерой. Мэрия призвала жителей оставаться дома, за исключением случаев “крайней необходимости”.
Цитата
“Нам нужно расчистить улицы, чтобы мы могли ускорить работу по восстановлению нашего города”, — подчеркнул мэр Рубенс Бомтемпо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бразилия: смертельные оползни в Петрополисе отражают изменение климата.