Бразилія: смертельні зсуви в Петрополісі відображають зміну клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Зсуви, які обвалилися на Петрополіс цього тижня, зруйнували будинки та порізали схили пагорбів. Щонайменше 126 загиблих і понад 200 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Деталі
Швидка урбанізація, погане планування, відсутність фінансування для субсидованого житла – все це вразило це гірське місто в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро. Мало що було зроблено у відповідь на неодноразові попередження про ризики будівництва на схилі гори, повідомили дослідники, а також нинішні та колишні державні службовці.
І з доказами того, що зміна клімату спричиняє більш інтенсивні опади, небезпека лише зросла — не тільки для Петрополіса, але й в інших місцях.
Понад 1500 людей загинули в результаті подібних зсувів за останні десятиліття в цій частині хребта Серра-ду-Мар. Тільки від сильних штормів в Петрополісі з 1981 року загинуло понад 400 людей.
Нагадаємо
Кількість загиблих внаслідок зсувів в Бразилії збільшилася