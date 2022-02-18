Бразилія: смертельні зсуви в Петрополісі відображають зміну клімату

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 14817 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 37447 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 45583 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 79623 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 141983 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 162626 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 210242 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199559 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186702 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157730 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 72247 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 66183 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 69271 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 66895 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 61748 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 61748 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 44583 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 225621 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 350073 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 607280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 70491 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 110215 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 136732 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 158631 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 171535 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Бразилія: смертельні зсуви в Петрополісі відображають зміну клімату

Бразилія: смертельні зсуви в Петрополісі відображають зміну клімату

Київ • УНН

 • 24563 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Зсуви, які обвалилися на Петрополіс цього тижня, зруйнували будинки та порізали схили пагорбів. Щонайменше 126 загиблих і понад 200 зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Швидка урбанізація, погане планування, відсутність фінансування для субсидованого житла – все це вразило це гірське місто в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро. Мало що було зроблено у відповідь на неодноразові попередження про ризики будівництва на схилі гори, повідомили дослідники, а також нинішні та колишні державні службовці.

І з доказами того, що зміна клімату спричиняє більш інтенсивні опади, небезпека лише зросла — не тільки для Петрополіса, але й в інших місцях.

Понад 1500 людей загинули в результаті подібних зсувів за останні десятиліття в цій частині хребта Серра-ду-Мар. Тільки від сильних штормів в Петрополісі з 1981 року загинуло понад 400 людей.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок зсувів в Бразилії збільшилася

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07