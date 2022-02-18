Бразилия: смертельные оползни в Петрополисе отражают изменение климата

Детали

Быстрая урбанизация, плохое планирование, отсутствие финансирования для субсидируемого жилья - все это поразило этот горный город в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Мало что было сделано в ответ на неоднократные предупреждения о рисках строительства на склоне горы, сообщили исследователи, а также нынешние и бывшие государственные служащие.

И с доказательствами того, что изменение климата вызывает более интенсивные осадки, опасность только возросла — не только для Петрополиса, но и в других местах.

Более 1500 человек погибли в результате подобных оползней за последние десятилетия в этой части хребта Серра-ду-Мар. Только от сильных штормов в Петрополисе с 1981 года погибло более 400 человек.

Напомним

Количество погибших в результате оползней в Бразилии увеличилось