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15 марта, 19:03 • 84577 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122066 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113357 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107833 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96553 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93778 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82141 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бразилия: смертельные оползни в Петрополисе отражают изменение климата

Бразилия: смертельные оползни в Петрополисе отражают изменение климата

Киев • УНН

 • 24561 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Оползни, обрушившиеся на Петрополис на этой неделе, разрушили дома и изрезали склоны холмов. По меньшей мере 126 погибших и более 200 пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Быстрая урбанизация, плохое планирование, отсутствие финансирования для субсидируемого жилья - все это поразило этот горный город в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Мало что было сделано в ответ на неоднократные предупреждения о рисках строительства на склоне горы, сообщили исследователи, а также нынешние и бывшие государственные служащие.

И с доказательствами того, что изменение климата вызывает более интенсивные осадки, опасность только возросла — не только для Петрополиса, но и в других местах.

Более 1500 человек погибли в результате подобных оползней за последние десятилетия в этой части хребта Серра-ду-Мар. Только от сильных штормов в Петрополисе с 1981 года погибло более 400 человек.

Напомним

Количество погибших в результате оползней в Бразилии увеличилось

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