Кількість загиблих внаслідок зсувів в Бразилії збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Кількість загиблих внаслідок руйнівних селів і повеней в місті Петрополіс, досягла 105 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Як зазначив мер міста Петрополіс Рубенс Бомтемпо, пошуково-рятувальні роботи тривають, тому точна кількість постраждалих наразі невідома.
Поліція заявляє, що розшукують ще близько 35 людей. Повідомляється також про 400 людей, які залишилися без даху над головою.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди, які вижили внаслідок руйнувань, допомагають рятувальникам розбирати завали, аби знайти своїх близьких.
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Очевидці наслідків стихії кажуть, що “це схоже на зону бойових дій”.
Президент Жаїр Болсонару, який перебуває з офіційним візитом у Росії, повідомив, що забезпечить термінову допомогу постраждалим.