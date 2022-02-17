Число погибших в результате оползней в Бразилии увеличилось

Детали

Как отметил мэр города Петрополис Рубенс Бомтемпо, поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому точное количество пострадавших пока неизвестно.

Полиция заявляет, что разыскивают еще около 35 человек. Сообщается также о 400 людях, которые остались без крыши над головой.

Местные СМИ сообщают, что выжившие в результате разрушений люди помогают спасателям разбирать завалы, чтобы найти своих близких.

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Очевидцы последствий стихии говорят, что “это похоже на зону боевых действий”.

Президент Жаир Болсонару, находящийся с официальным визитом в России, сообщил, что обеспечит срочную помощь пострадавшим.