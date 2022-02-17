Число погибших в результате оползней в Бразилии увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Число погибших в результате разрушительных селей и наводнений в городе Петрополис, достигло 105 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как отметил мэр города Петрополис Рубенс Бомтемпо, поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому точное количество пострадавших пока неизвестно.
Полиция заявляет, что разыскивают еще около 35 человек. Сообщается также о 400 людях, которые остались без крыши над головой.
Местные СМИ сообщают, что выжившие в результате разрушений люди помогают спасателям разбирать завалы, чтобы найти своих близких.
Дополнение
Очевидцы последствий стихии говорят, что “это похоже на зону боевых действий”.
Президент Жаир Болсонару, находящийся с официальным визитом в России, сообщил, что обеспечит срочную помощь пострадавшим.