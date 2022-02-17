Число погибших в результате оползней в Бразилии увеличилось

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15 марта, 19:03 • 86468 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122996 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113809 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108249 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 97600 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94265 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82543 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Число погибших в результате разрушительных селей и наводнений в городе Петрополис, достигло 105 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отметил мэр города Петрополис Рубенс Бомтемпо, поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому точное количество пострадавших пока неизвестно.

Полиция заявляет, что разыскивают еще около 35 человек. Сообщается также о 400 людях, которые остались без крыши над головой.

Местные СМИ сообщают, что выжившие в результате разрушений люди помогают спасателям разбирать завалы, чтобы найти своих близких.

Дополнение

Очевидцы последствий стихии говорят, что “это похоже на зону боевых действий”.

Президент Жаир Болсонару, находящийся с официальным визитом в России, сообщил, что обеспечит срочную помощь пострадавшим.

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