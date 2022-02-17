Зсуви в Бразилії: кількість жертв збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Кількість загиблих внаслідок руйнівних селів і повеней, що прокотилися гірським районом штату Ріо-де-Жанейро, досягла 94 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Як зазначається, вдалося врятувати 24 особи. Мер міста оголосив надзвичайний стан.
Пошуково-рятувальні групи розгрібають бруд у пошуках тих, хто вижив. Очевидці наслідків стихії кажуть, що “це схоже на зону бойових дій”.
Президент Жаїр Болсонару, який перебуває з офіційним візитом у Росії, повідомив, що забезпечить термінову допомогу постраждалим.
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Землетрус в Гватемалі викликав зсуви та повикорчовув дерева.