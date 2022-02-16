Землетрус в Гватемалі викликав зсуви та повикорчовув дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 6,2 стався вранці в середу на південному заході Гватемали, повідомив Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), повикорчувавши дерева та викликавши зсуви ґрунту, інформує УНН.
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Землетрус стався на глибині 96 км, з епіцентру за 16 км на схід від Тікісате, Гватемала, повідомляє EMSC.
Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха Гватемали оцінило землетрус магнітудою 6,8.
Повідомлень про травмованих людей не надходило.
За даними EMSC, за початковим поштовхом було два афтершоки магнітудою вище 4 бали.
Daños en #Guatemala tras terremoto fuerte de magnitud 6.2 todos se encontraban durmiendo! #sismo #lindol #earthquake pic.twitter.com/ucOC5Yj4Co— Movisis Fenomenós Naturales (@MOVISISEC) February 16, 2022