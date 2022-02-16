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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Землетрус в Гватемалі викликав зсуви та повикорчовув дерева

Землетрус в Гватемалі викликав зсуви та повикорчовув дерева

Київ • УНН

 • 22140 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 6,2 стався вранці в середу на південному заході Гватемали, повідомив Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), повикорчувавши дерева та викликавши зсуви ґрунту, інформує УНН.

Деталі

Землетрус стався на глибині 96 км, з епіцентру за 16 км на схід від Тікісате, Гватемала, повідомляє EMSC.

Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха Гватемали оцінило землетрус магнітудою 6,8.

Повідомлень про травмованих людей не надходило.

За даними EMSC, за початковим поштовхом було два афтершоки магнітудою вище 4 бали.

Daños en #Guatemala tras terremoto fuerte de magnitud 6.2 todos se encontraban durmiendo! #sismo #lindol #earthquake pic.twitter.com/ucOC5Yj4Co

— Movisis Fenomenós Naturales (@MOVISISEC) February 16, 2022

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