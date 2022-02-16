Землетрясение в Гватемале вызвало оползни и выкорчевало деревья
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло утром в среду на юго-западе Гватемалы, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), выкорчевав деревья и вызвав оползни почвы, информирует УНН.
Детали
Землетрясение произошло на глубине 96 км, с эпицентром в 16 км к востоку от Тикисате, Гватемала, сообщает EMSC.
Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Гватемалы оценило землетрясение магнитудой 6,8.
Сообщений о травмированных людях не поступало.
По данным EMSC, вслед начальными толчкоми было два афтершока магнитудой выше 4 балла.
Daños en #Guatemala tras terremoto fuerte de magnitud 6.2 todos se encontraban durmiendo! #sismo #lindol #earthquake pic.twitter.com/ucOC5Yj4Co— Movisis Fenomenós Naturales (@MOVISISEC) February 16, 2022