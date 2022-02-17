Оползни в Бразилии: число жертв увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Число погибших в результате разрушительных селей и наводнений, прокатившихся по Горному району штата Рио-де-Жанейро, достигло 94 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Как отмечается, удалось спасти 24 человека. Мэр города объявил чрезвычайное положение.
Поисково-спасательные группы разгребают грязь в поисках выживших. Очевидцы последствий стихии говорят, что “это похоже на зону боевых действий”.
Президент Жаир Болсонару, находящийся с официальным визитом в России, сообщил, что обеспечит срочную помощь пострадавшим.
Напомним
Землетрясение в Гватемале вызвало оползни и выкорчевало дерева.