Ексклюзив
13:06
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
08:06
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Ексклюзив
10 березня, 15:44
ЗСУ знищили ЗРК Бук-М1 та командний пункт окупантів під Авдіївкою

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

Сили оборони уразили зенітний комплекс, командний пункт бригади та низку нафтобаз у Криму і на Запоріжжі. Знищено склади боєприпасів та БПЛА ворога.

ЗСУ знищили ЗРК Бук-М1 та командний пункт окупантів під Авдіївкою

У ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Було уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Багатівки (окупована територія Запорізької області). Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки (окупована територія Донецької області). За даними Сил безпілотних систем ЗСУ, операцію зі знищення ЗРК було проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Цей комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників, а також для прикриття угруповань військ і важливих об’єктів

 - зазначили в СБС.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді додав: ЗРК "Бук" призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери та БПЛА) на малих та середніх висотах від 30 до 18000 метрів в умовах інтенсивної радіолокаційної протидії.

Українські військові також завдали ударів по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Так, уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БПЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

Але й це не все: було завдано ударів по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобази у Бердянську (окупована територія Запорізької області), а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в окупованому Криму.

Нагадаємо

У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російських окупантів. Ударні безпілотники України атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки на окупованій частині Донеччини, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

Євген Устименко

Війна в Україні