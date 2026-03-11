ЗСУ знищили ЗРК Бук-М1 та командний пункт окупантів під Авдіївкою

У ніч на 11 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника. Було уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Багатівки (окупована територія Запорізької області). Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки (окупована територія Донецької області). За даними Сил безпілотних систем ЗСУ, операцію зі знищення ЗРК було проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Цей комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників, а також для прикриття угруповань військ і важливих об’єктів - зазначили в СБС.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді додав: ЗРК "Бук" призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери та БПЛА) на малих та середніх висотах від 30 до 18000 метрів в умовах інтенсивної радіолокаційної протидії.

Українські військові також завдали ударів по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Так, уражено склад боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, склади матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БПЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

Але й це не все: було завдано ударів по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобази у Бердянську (окупована територія Запорізької області), а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в окупованому Криму.

Нагадаємо

У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах російських окупантів. Ударні безпілотники України атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки на окупованій частині Донеччини, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.