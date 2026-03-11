ВСУ уничтожили ЗРК Бук-М1 и командный пункт оккупантов под Авдеевкой

В ночь на 11 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам противника. Был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Багатовки (оккупированная территория Запорожской области). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки (оккупированная территория Донецкой области). По данным Сил беспилотных систем ВСУ, операция по уничтожению ЗРК была проведена во взаимодействии с Центром глубоких поражений.

Этот комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников, а также для прикрытия группировок войск и важных объектов - отметили в СБС.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди добавил: ЗРК "Бук" предназначен для борьбы с маневренными аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты и БПЛА) на малых и средних высотах от 30 до 18000 метров в условиях интенсивного радиолокационного противодействия.

Украинские военные также нанесли удары по складам боеприпасов и материально-технических средств оккупантов. Так, поражен склад боеприпасов в районе Широкой Балки Донецкой области, склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БПЛА в районе Новозлатополя Запорожской области.

Но и это не все: были нанесены удары по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, нефтебазы в Бердянске (оккупированная территория Запорожской области), а также нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского в оккупированном Крыму.

Напомним

В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов. Ударные беспилотники Украины атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптево и Макеевки на оккупированной части Донетчины, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.