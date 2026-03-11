ВСУ уничтожили ЗРК Бук-М1 и командный пункт оккупантов под Авдеевкой

$43.860.0351.040.33
ukenru
Эксклюзив
13:06 • 3978 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 10411 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
09:10 • 19583 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 30988 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 30682 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 43500 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116443 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87291 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 45296 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 46495 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Популярные новости
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти11 марта, 04:32 • 37321 просмотра
Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе11 марта, 04:50 • 18070 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США11 марта, 05:50 • 30978 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 39972 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 16591 просмотра
публикации
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 3770 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 6114 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 40297 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 54132 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116442 просмотра
УНН Lite
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 1178 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 10806 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 30507 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 30995 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 40829 просмотра
ВСУ уничтожили ЗРК Бук-М1 и командный пункт оккупантов под Авдеевкой

Киев • УНН

 • 1622 просмотра

Силы обороны поразили зенитный комплекс, командный пункт бригады и ряд нефтебаз в Крыму и на Запорожье. Уничтожены склады боеприпасов и БПЛА врага.

ВСУ уничтожили ЗРК Бук-М1 и командный пункт оккупантов под Авдеевкой

В ночь на 11 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам противника. Был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Багатовки (оккупированная территория Запорожской области). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки (оккупированная территория Донецкой области). По данным Сил беспилотных систем ВСУ, операция по уничтожению ЗРК была проведена во взаимодействии с Центром глубоких поражений.

Этот комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников, а также для прикрытия группировок войск и важных объектов

 - отметили в СБС.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди добавил: ЗРК "Бук" предназначен для борьбы с маневренными аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты и БПЛА) на малых и средних высотах от 30 до 18000 метров в условиях интенсивного радиолокационного противодействия.

Украинские военные также нанесли удары по складам боеприпасов и материально-технических средств оккупантов. Так, поражен склад боеприпасов в районе Широкой Балки Донецкой области, склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БПЛА в районе Новозлатополя Запорожской области.

Но и это не все: были нанесены удары по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, нефтебазы в Бердянске (оккупированная территория Запорожской области), а также нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского в оккупированном Крыму.

Напомним

В ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов. Ударные беспилотники Украины атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптево и Макеевки на оккупированной части Донетчины, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

Евгений Устименко

Война в Украине