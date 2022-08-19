ЗСУ знову вдарили по мосту біля Каховської ГЕС – Хлань
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту, який російські окупанти відновили після першої атаки. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує УНН.
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"Наші сили знову влучили у міст на Каховській ГЕС, який росіяни встигли відновити. Схоже, урочистого відкриття не буде, а от "салют" був", – написав Хлань.
Додамо
Про повторний удар по Каховському мосту повідомили і в ОК "Південь".
Нагадаємо
10 серпня стало відомо, що ЗСУ завдали "акуратного" та "дієвого" удару по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині. Після цього він став непридатним для використання.