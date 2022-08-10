Акуратно, але дієво: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. ЗСУ завдали "акуратного" та "дієвого" удару по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині. Тепер він непридатний для використання. Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Після ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах російські військові в паніці почали вивозити свої сім'ї із Херсона.