Аккуратно, но действенно: ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС – ОК "Юг"

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"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", – говорится в сообщении.

Напомним

После ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам российские военные в панике начали вывозить свои семьи из Херсона.