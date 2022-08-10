Аккуратно, но действенно: ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области. Теперь он непригодный для использования. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
Цитата
"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонской области привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", – говорится в сообщении.
Напомним
После ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам российские военные в панике начали вывозить свои семьи из Херсона.