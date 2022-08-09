Збройні сили України завдали кілька влучних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Тепер міст непридатний для руху важкого транспорту.
Паніка після ударів ЗСУ по мостах: військові рф почали вивозити сім'ї з Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Після ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах російські військові в паніці почали вивозити свої сім'ї із Херсона. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.
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"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових рф, які жили у Херсоні", – ідеться у повідомленні.
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