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Паніка після ударів ЗСУ по мостах: військові рф почали вивозити сім'ї з Херсона

Паніка після ударів ЗСУ по мостах: військові рф почали вивозити сім'ї з Херсона

Київ • УНН

 • 123645 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Після ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах російські військові в паніці почали вивозити свої сім'ї із Херсона. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує УНН.

Цитата

"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових рф, які жили у Херсоні", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Збройні сили України завдали кілька влучних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Тепер міст непридатний для руху важкого транспорту. 

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