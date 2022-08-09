Паника после ударов ВСУ по мостам: военные рф начали вывозить семьи из Херсона

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"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных рф, которые жили в Херсоне", – говорится в сообщении.

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