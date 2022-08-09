Вооруженные силы Украины нанесли несколько точных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Теперь мост непригодный для движения тяжелого транспорта.
Паника после ударов ВСУ по мостам: военные рф начали вывозить семьи из Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. После ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам российские военные в панике начали вывозить свои семьи из Херсона. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
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"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных рф, которые жили в Херсоне", – говорится в сообщении.
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