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Паника после ударов ВСУ по мостам: военные рф начали вывозить семьи из Херсона

Киев • УНН

 • 123645 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. После ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам российские военные в панике начали вывозить свои семьи из Херсона. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.

Цитата

"В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных рф, которые жили в Херсоне", – говорится в сообщении.

Напомним

Вооруженные силы Украины нанесли несколько точных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для оккупантов. Теперь мост непригодный для движения тяжелого транспорта.

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