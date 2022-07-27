Удар по Антонівському мосту: ЗСУ зруйнували логістичні та транспортні шляхи окупантів – ОВА

Цитата

“Вночі ЗСУ нанесли високоточні удари по Антонівському мосту в Херсоні. Міст не зруйновано, але через завдані руйнування ним пересуватися неможливо. Цим самим ЗСУ зруйнували логістичні й транспортні шляхи окупантів”, – повідомив Бутрій.

Доповнення

Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону на запитання про удари по Антонівському мосту відповіла, що вони були, але філігранні.

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що проїзд Антонівським мостом після удару ЗСУ неможливий.