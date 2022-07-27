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Удар по Антоновскому мосту: ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов – ОВА

Киев • УНН

 • 171271 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Точным ударом по Антоновскому мосту Вооруженные силы Украины разрушили логистические и транспортные пути российских оккупантов. Об этом в своем Телеграме сообщил временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, передает УНН.

Цитата

“Ночью ВСУ нанесли высокоточные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Мост не разрушен, но из-за нанесенных повреждений по нему передвигаться невозможно. Этим же ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов”, – сообщил Бутрий.

Дополнение

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона на вопрос об ударах по Антоновскому мосту ответила, что они были, но филигранные.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что проезд по Антоновскому мосту после удара ВСУ невозможен.

Украинские Национальные Новости

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