ВСУ снова ударили по мосту возле Каховской ГЭС – Хлань

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"Наши силы снова попали в мост на Каховской ГЭС, который россияне успели восстановить. Похоже, торжественного открытия не будет, а вот "салют" был", – говорится в сообщении.

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О повторном ударе по Каховскому мосту сообщили и в ОК "Юг".

Напомним

10 августа стало известно, что ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области. После этого он стал непригодным для использования.