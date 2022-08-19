ВСУ снова ударили по мосту возле Каховской ГЭС – Хлань
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. ВСУ снова ударили по Каховскому мосту, который российские оккупанты восстановили после первой атаки. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, информирует УНН.
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"Наши силы снова попали в мост на Каховской ГЭС, который россияне успели восстановить. Похоже, торжественного открытия не будет, а вот "салют" был", – говорится в сообщении.
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О повторном ударе по Каховскому мосту сообщили и в ОК "Юг".
Напомним
10 августа стало известно, что ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области. После этого он стал непригодным для использования.