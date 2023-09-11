ЗСУ зайняли частину Опитного: експерт вважає, що Генштаб прощупує оборону противника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Українські війська зайняли частину селища Опитне на Донеччині, розташованого за 2,5 км від Донецького аеропорту. Це свідчить про те, що Генштаб ЗСУ почав здійснювати прощупування оборони російських військ навіть на такому складному напрямку, як Авдіївський. Також таке закріплення позицій у Опитному може стати плацдармом для просування ЗСУ на околиці Донецька. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Олег Жданов.
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“Нашим військам вдалося зайти в селище і закріпитися. Там наразі частково селище під контролем російських військ, а частково під контролем ЗСУ. Тому казати, що ми його звільнили, поки зарано. Але я розумію, що Генштаб ЗСУ здійснює методичне прощупування оборони противника, і навіть такий напрямок, як Авдіївський, де ми ведемо таку суцільну оборонну операцію, не проводячи там наступальних дій, почали прощупувати на предмет стійкості оборони ворога. Нам вдалося знайти слабке місце у цій обороні, і наші війська зайшли у селище. Наразі у ворога з’явилася ще одна гаряча точка, і їм треба думати, де взяти резерви для цієї ділянки фронту”, – сказав Жданов.
Також експерт пояснив, чому зараз тільки частина селища перебуває під контролем ЗСУ, зазначивши, що в Опитному ще знаходяться позиції окупантів.
“Зараз в Опитному три зони контролю: це зона контролю наших військ, сіра зона, де йдуть бойові зіткнення, і зона контролю російських окупаційних військ”, – додав Жданов.
Він заявив, що Опитне може стати плацдармом, звідки українські війська зможуть розвивати наступ у напрямку Донецька.
“Там, до речі, Донецький аеропорт колишній на відстані десь 2-2,5 кілометри від селища і саме місто Донецьк. І це важливо, бо ми в обороні, яку обладнували російські окупанти дуже довгий час, зробили дірку і можемо її використовувати, якщо буде нагода і рішення Генштабу, для розвитку наступу, і це виводить нас на околиці Донецька”, – повідомив експерт.
Проте, після звільнення селища “бавовни” на військових базах окупантів буде небагато, бо російські війська не мають великих баз між Опитним і Донецьком.
“А Опитне і навколишні селища – це опорні пункти, які займає російська армія, і там не формувалася глибоко ешелонованої оборони, тому що вони постійно на Авдіївському напрямку атакували, і я не думаю, що окупанти там готувалися до оборони, бо вони сподівалися, що все ж візьмуть Авдіївку. І саме тому бої за неї були запеклими та постійними, тому що Авдіївка – це вихід на Донецьк, і вони хотіли якомога далі відсунути наших військових від Донецька. Але сталося навпаки”, – додав Жданов.
Нагадаємо
Сьогодні, 11 вересня, заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.