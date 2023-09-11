ЗСУ зайняли частину Опитного: експерт вважає, що Генштаб прощупує оборону противника

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“Нашим військам вдалося зайти в селище і закріпитися. Там наразі частково селище під контролем російських військ, а частково під контролем ЗСУ. Тому казати, що ми його звільнили, поки зарано. Але я розумію, що Генштаб ЗСУ здійснює методичне прощупування оборони противника, і навіть такий напрямок, як Авдіївський, де ми ведемо таку суцільну оборонну операцію, не проводячи там наступальних дій, почали прощупувати на предмет стійкості оборони ворога. Нам вдалося знайти слабке місце у цій обороні, і наші війська зайшли у селище. Наразі у ворога з’явилася ще одна гаряча точка, і їм треба думати, де взяти резерви для цієї ділянки фронту”, – сказав Жданов.

Також експерт пояснив, чому зараз тільки частина селища перебуває під контролем ЗСУ, зазначивши, що в Опитному ще знаходяться позиції окупантів.

“Зараз в Опитному три зони контролю: це зона контролю наших військ, сіра зона, де йдуть бойові зіткнення, і зона контролю російських окупаційних військ”, – додав Жданов.

Він заявив, що Опитне може стати плацдармом, звідки українські війська зможуть розвивати наступ у напрямку Донецька.

“Там, до речі, Донецький аеропорт колишній на відстані десь 2-2,5 кілометри від селища і саме місто Донецьк. І це важливо, бо ми в обороні, яку обладнували російські окупанти дуже довгий час, зробили дірку і можемо її використовувати, якщо буде нагода і рішення Генштабу, для розвитку наступу, і це виводить нас на околиці Донецька”, – повідомив експерт.

Проте, після звільнення селища “бавовни” на військових базах окупантів буде небагато, бо російські війська не мають великих баз між Опитним і Донецьком.

“А Опитне і навколишні селища – це опорні пункти, які займає російська армія, і там не формувалася глибоко ешелонованої оборони, тому що вони постійно на Авдіївському напрямку атакували, і я не думаю, що окупанти там готувалися до оборони, бо вони сподівалися, що все ж візьмуть Авдіївку. І саме тому бої за неї були запеклими та постійними, тому що Авдіївка – це вихід на Донецьк, і вони хотіли якомога далі відсунути наших військових від Донецька. Але сталося навпаки”, – додав Жданов.

Нагадаємо

Сьогодні, 11 вересня, заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.