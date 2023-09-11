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ВСУ заняли часть Опытного: эксперт считает, что Генштаб прощупывает оборону противника

ВСУ заняли часть Опытного: эксперт считает, что Генштаб прощупывает оборону противника

Киев • УНН

 • 488421 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинские войска заняли часть поселка Опытное в Донецкой области, расположенного в 2,5 км от Донецкого аэропорта. Это свидетельствует о том, что Генштаб ВСУ начал осуществлять прощупывание обороны российских войск даже на таком сложном направлении, как Авдеевское. Также такое закрепление позиций в Опытном может стать плацдармом для продвижения ВСУ на окраины Донецка. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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“Нашим войскам удалось зайти в поселок и закрепиться. Там сейчас частично поселок под контролем российских войск, а частично под контролем ВСУ. Поэтому говорить, что мы его освободили, пока рано. Но я понимаю, что Генштаб ВСУ осуществляет методическое прощупывание обороны противника, и даже такое направление, как Авдеевское, где мы ведем такую сплошную оборонительную операцию, не проводя там наступательных действий, начали прощупывать на предмет устойчивости обороны врага. Нам удалось найти слабое место в этой обороне, и наши войска зашли в поселок. Сейчас у врага появилась еще одна горячая точка, и им надо думать, где взять резервы для этого участка фронта”, – сказал Жданов.

Также эксперт объяснил, почему сейчас только часть поселка находится под контролем ВСУ, отметив, что в Опытном еще находятся позиции оккупантов.

“Сейчас в Опытном три зоны контроля: это зона контроля наших войск, серая зона, где идут боевые столкновения, и зона контроля российских оккупационных войск”, – добавил Жданов.

Он заявил, что Опытное может стать плацдармом, откуда украинские войска смогут развивать наступление в направлении Донецка.

“Там, кстати, Донецкий аэропорт бывший на расстоянии где-то 2-2,5 километра от поселка и сам город Донецк. И это важно, потому что мы в обороне, которую оборудовали российские оккупанты очень долгое время, сделали дыру и можем ее использовать, если будет возможность и решение Генштаба, для развития наступления, и это выводит нас на окраины Донецка”, – сообщил эксперт.

Тем не менее, после освобождения поселка “хлопка” на военных базах оккупантов будет немного, так как российские войска не имеют больших баз между Опытным и Донецком.

“А Опытное и окружающие поселки – это опорные пункты, которые занимает российская армия, и там не формировалась глубоко эшелонированная оборона, потому что они постоянно на Авдеевском направлении атаковали, и я не думаю, что оккупанты там готовились к обороне, потому что они надеялись, что все же возьмут Авдеевку. И именно поэтому бои за нее были ожесточенными и постоянными, потому что Авдеевка – это выход на Донецк, и они хотели как можно дальше отодвинуть наших военных от Донецка. Но произошло наоборот”, – добавил Жданов.

Напомним

Сегодня, 11 сентября, заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.

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