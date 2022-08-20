ЗСУ за минулу добу відбили сім атак противника на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram повідомив про обстріли області. ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на Луганщині. Про це інформує УНН.
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Загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на Луганщині, не допустивши жодного прориву.
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“Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи.
Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч він 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння“, – йдеться у повідомленні.
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В тимчасово окупованому Мелітополі лунають вибухи. За попередніми даними – горить військова база окупантів.