ВСУ за минувшие сутки отразили семь атак противника в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram сообщил об обстрелах области. ВСУ 19 августа отразили семь атак противника в Луганской области. Об этом информирует УНН.
Детали
Всего ВСУ 19 августа отразили семь атак противника в Луганской области, не допустив ни одного прорыва.
Цитата
“Также дважды россияне атаковали с воздуха, выпустили пять ракет по населенным пунктам и нашим укреплениям, четыре раза в бой шли танковые подразделения.
Ствольная и реактивная артиллерия врага не прекращает обстрелы. Только за минувшую ночь он 12 раз пытался оказать огневое влияние из этого вооружения“, – говорится в сообщении.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. По предварительным данным – горит военная база оккупантов.