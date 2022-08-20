ВСУ за минувшие сутки отразили семь атак противника в Луганской области

Детали

Всего ВСУ 19 августа отразили семь атак противника в Луганской области, не допустив ни одного прорыва.

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“Также дважды россияне атаковали с воздуха, выпустили пять ракет по населенным пунктам и нашим укреплениям, четыре раза в бой шли танковые подразделения.

Ствольная и реактивная артиллерия врага не прекращает обстрелы. Только за минувшую ночь он 12 раз пытался оказать огневое влияние из этого вооружения“, – говорится в сообщении.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. По предварительным данным – горит военная база оккупантов.